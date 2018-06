Genusstreff am (Feier-)Abend

Sich entspannt in gemütlicher Atmosphäre treffen, plaudern, essen, trinken, Musik hören und nebenbei noch einkaufen. Das ist der neue Trend in den Innenstädten des Landes und eine zweifelsfrei schöne und entspannende Weise, in den Feierabend zu starten. Meet&Eat am Markt heißt das neue Afterwork-Angebot in Mosbachs Mitte, das nun schon zum zweiten Mal zum Treffen, Essen, Trinken und Genießen einlädt. Am Mittwoch, den 7. Juli von 16 bis 21 Uhr bildet esgleichzeitig eine „meisterliche Auszeit“ vom gerade laufenden „Fußball-Fieber“.

Wie bei der ersten Auflage von Meat &Eat im April gibt es von Burger über Crêpes, Fischspezialitäten, Patatas bis hin zum Thaifood und dem passenden Bier-, Fruitshake- und Weinsortiment ein breites Angebot zum Auftakt in den Sommer-Feierabend. Bitteschön - es ist angerichtet!

Auch im Herbst, am 10. Oktober wird mit der Auflage Nr. 3 von „Meat &Eat“ auf dem Mosbacher Marktplatz nochmals Genuss auf Ambientetreffen. Auch diesen Termin lohnt es sich, bereits jetzt schon mal vorzumerken.