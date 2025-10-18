MEET LOVE – The Jim Steinman & Meat Loaf Tribute Show

Die Tributeshow ist eine mitreißende Hommage an den kürzlich verstorbenen Sänger Meat Loaf und seinen Komponisten Jim Steinman, die Welthits wie "I'd do anything for love", "Bat out of Hell", "Paradise by the dashboard light", "Total eclipse of the heart" u.v.m. wiederauferstehen lässt.

Erleben Sie eine spektakuläre Hommage an die unvergessliche Musik von Meat Loaf und Jim Steinberg! Unsere Tribute-Show vereint die größten Hits dieses legendären Duos in einer atemberaubenden Performance.

Freuen Sie sich auf mitreißende Klassiker wie "Bat Out of Hell", "Total Eclipse of the Heart", "Paradise by the Dashboard Light" und "I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)", "Modern Girl", "You took the world right out of my mouth" und viele andere Hits. Die vielfach ausgezeichneten Musiker und Sänger interpretieren diese zeitlosen Meisterwerke mit Leidenschaft und Präzision und bringen den unverwechselbaren Sound von Meat Loaf und die kraftvollen Kompositionen von Jim Steinman eindrucksvoll auf die Bühne.

Erleben Sie eine unvergessliche Nacht voller Rock, Drama und Emotionen. Lassen Sie sich dieses besondere Event nicht entgehen und sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets für einen Abend voller musikalischer Höhepunkte und nostalgischer Erinnerungen!