Dort, wo einst das Römische Reich am Limes endete, treffen heute historisch inspirierte Tattoo-Kunst, Dark Folk und traditionelles Handwerk aufeinander.

Mit Meet Me At The Border entsteht vom 2.–4. Oktober 2026 in Aalen ein Gathering für Menschen mit einer Leidenschaft für die Vor- und Frühgeschichte bis zum Ende des ersten Jahrtausends – ein Ort für Begegnung, Austausch und gemeinsames Erleben.

Über 20 internationale Tattoo Artists präsentieren historisch inspirierte Tätowierungen – von nordischen, keltischen und slawischen Einflüssen bis hin zu archäologischen Vorlagen und traditionellem Handpoke.

Die Tattoo Convention wird durch Vorträge rund um Archäologie, Geschichte und alten Kulturen ergänzt.

An den Konzertabenden stehen mit Nytt Land, Hindarfjäll, Nemuer, Noiduin und Taranau einige der spannendsten Vertreter der Dark-, Nordic- und Neofolk-Szene auf der Bühne.

Ergänzt wird das Wochenende durch eine kostenlose Free Area mit historischem Handwerk, ausgewählten Händlerständen sowie Food & Drinks.