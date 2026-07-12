Meet me under the Polar Lights

Das Tuija Komi Quartett präsentiert eine musikalische Hommage an die finnische Natur, Kultur und Musik. Die in Finnland geborene und in Deutschland lebende Jazzsängerin verbindet klassischen Jazz mit finnischen Einflüssen.

Ihr aktuelles Programm vereint Werke finnischer Komponisten, eigene Songs sowie überraschende Adaptionen – von Filmmusik bis zu den „Mumins“. Inspiriert von der Weite und Magie Finnlands entfaltet Komi mit ihrer außergewöhnlichen Stimme eine beeindruckende Klangvielfalt. Begleitet von ihrer hochkarätigen Band entsteht ein intensives Live-Erlebnis voller Atmosphäre, Charme und musikalischer Tiefe. Erleben Sie einen Abend, der ein Stück finnische Lebensfreude auf die Bühne bringt.

Das Konzert findet im Innenhof des RothenburgMuseums statt. Bei schlechtem Wetter ziehen wir in die Innenräume des Museums um.