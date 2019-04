Meet the Feminist: #metoo - und jetzt?

Gespräch und Diskussion mit Dr. Nicole Hirschfelder, Universität Tübingen und d.a.i.-Direktorin Dr. Ute Bechdolf. Mehr als ein Jahr ist es her, dass die #metoo-Bewegung eine beachtliche Debatte über Sexismus ausgelöst hat. Im Gespräch mit Ute Bechdolf wird Nicole Hirschfelder die Ursprünge dieses neuen Zweiges der feministischen Bewegung skizzieren und in diesem Zusammenhang auch die Bedeutung einer Reihe verwandter Themen wie „toxische Männlichkeit“ (toxic masculinity) oder „Vergewaltigungskultur“ (rape culture) erklären. In ihrem Austausch werden sie sich auch mit den Unterschieden zwischen den früheren Wellen des Feminismus und dem aktuellen (Online-)Aktivismus befassen und Fragen aus dem Publikum beantworten, um eine lebhafte Diskussion über Chancen und Herausforderungen der #metoo-Bewegung zu führen.

Dr. Nicole Hirschfelder ist Amerikanistin an der Universität Tübingen. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören soziale Bewegungen wie #metoo und #BlackLivesMatter. Im Frühlingssemester 2019 ist sie Visiting Professor an der University of Maryland.

• In deutscher Sprache