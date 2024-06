Festival am 22.06.2024 in Höpfingen

Veranstalter FGH70 Höpfemer Schnapsbrenner e.V. im Rahmen des jährlichen

Schlachtfestes

Am Samstag, den 22. Juni 2024 wird es heiß in Höpfingen. Das neue "Meet the Heat" Festival startet

erstmals auf dem Festivalgelände am Mantelsgraben.

Mit dabei 6 Bands die sowohl lokal wie auch überregional bereits viele Events musikalisch umrahmt

haben und ihr Handwerk verstehen, so dass der Funke zum Publikum schnell überspringen wird.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Als Veranstalter sorgt die FGH70 Höpfemer

Schnapsbrenner für leckeres Essen sowie ausreichend Flüssigkeit für alle Geschmäcker, damit es den

Besuchern des Open-Air Festivals an nichts fehlt.

Das Festival verspricht ein einmaliger musikalischer Höhepunkt zu werden. Die Ticketanzahl ist

begrenzt und schnell sein lohnt sich, denn diese Kombination von einzigartigen Live-Bands wird es in

dieser Form vielleicht nicht so schnell wieder geben...

Also Vorgeschmack, hier noch kurz ein paar Infos über die Bands, die ihr erwarten könnt – zu jeder

Band werden wir noch weitere Details und ebenso Infos zum Ablauf des Festivals in den nächsten

Wochen veröffentlichen.

Rat-6-PAGS

Rat-6-PAGS ist eine junge Formation aus dem Raum Külsheim. Was als harmlose Schulband begann,

war bereits Vorband der legendären Band "Hämatom". Die 6 Musiker*innen spielen einen Mix aus

Pop-Rock bis Punk und wissen damit ihr Publikum aller Altersstufen zu begeistern. Da kommt gehörig

Mucke auf die Ohren und Action für die Augen! Let´s rock, lassen wir die Gitarren jaulen, den Bass

zittern, das Keyboard grooven und das Schlagzeug hämmern, die Kehlen röhren und auch zart singen.

Wir freuen uns, dass die Formation bei unserem Festival dabei ist und als Opener die Menge so

richtig anheizen wird.

Trashflegel

Die sechs Jungs von Trashflegel machen bereits seit 2016 zusammen Musik und bringen knackige

Rockmusik aus den Bereichen Alternative, Metal, Punk sowie Hard-Rock (Bei Trashflegel auch bekannt

als „Ratatat“) mit. Was auf einer Geburtstagsparty begann, hat sich nun bereits in der Musik-

Kulturlandschaft rund um Hardheim, Höpfingen und in den Neckar-Odenwald-Kreis hinaus etabliert.

Viele Live-Auftritte haben die Truppe zu einer erfahrenen Liveband geformt, die ihre Fans zu

begeistern versteht.

Also, freut euch auf viel „Ratatat“ bei toller Livemusik mit Trashflegel!

Gritzone

GritZone, so heiße eine Metal-Coverband, gegründet 2022 in einem staubigen Keller (daher der

Name) im tiefen Odenwald. Die Besetzung besteht dabei aus erfahrenen Musikern, die schon seit

einiger Zeit und in verschiedenen Formationen bewiesen haben, dass sie ihr Instrument

beherrschen.

Die sechs Musiker haben es sich zur Aufgabe gemacht, bekannte Heavy Metal Klassiker nicht

verstauben zu lassen, aber auch unbekanntere Perlen des Metal und Hardrock aus dem Keller zurück

auf die Bühne zu bringen.

Welcome to the GritZone – hier gibt’s was auf die Ohren!

Free Daze

Die Band aus der Römerstadt Osterburken und weiteren Musikern aus der Umgebung hat bereits bei

unzähligen Auftritten ihr Können unter Beweis gestellt. In ganz Süddeutschland war die Formation

schon unterwegs – besonders ihre Clubtour durch Baden-Württemberg mit Stops in Stuttgart,

Mannheim oder Ludwigsburg, sowie weiteren Locations im Neckar-Odenwald sowie dem Main-

Tauber-Kreis begeisterte die Zuschauer. Free Daze bringt einen buten Rock-Mix mit, inklusiv Ausflügen

in Hardrock, Soul, Reggae sowie tanzbaren 80s. Freut euch auf bekannte und eingängige Gitarrenriffs,

groovige Basslines und fesselnde Drumbeats.

Free Daze…groovt!

RockIt! – “The Show Must Go On"

Die sieben Musiker sind mittlerweile keine Unbekannten in der Gegend und weit über die Grenzen

des Neckar-Odenwald für ihre energiegeladene Livemusik bekannt. Unter anderem auch bei

Auftritten in Duisburg, Koblenz oder Stuttgart (u.a. Cannstatter Wasen) sowie auf vielen anderen

großen und kleinen Bühnen von Süddeutschland. Hier hat die Truppe bereits gezeigt, dass sie richtig

Stimmung machen. Dabei besticht RockIt! nicht nur durch ihr musikalisches Können, sondern auch

durch eine gekonnte Publikums-Einbindung in die Show. Macht euch bereit zum Singen, Tanzen und

Springen mit einem einmaligen Mix aus Rock-Klassikern und angesagten Party-Krachern für Jung und

Alt!

Seid dabei, denn „the show will go on!“

"Legend"

„Legend“ sind fünf sehr erfahrene und live erprobte Musiker. Die Band feiert in der aktuellen

Besetzung beim Festival in Höpfingen ihr Bühnen-Debüt. Die Musiker sind aber bei weitem keine

Unbekannten, so setzt sich die Band rund um Sänger Dietmar „Didi“ Schell aus vielen

Bühnenerfahrenen Musikern zusammen, die schon mit vielen anderen großen Bands aus der Cover-

sowie Profi-Musikszene unterwegs waren oder noch sind. Auf dem Programm sind Hits aus der Zeit

des 80er und 90er Hard’n’Heavy Classic Rock – als die Haare noch lang, die Jeans noch eng und die

Gitarren laut waren.

It’s time to be legendary!

Tickets gibt es ab sofort und exklusiv auf fgh70.ticket.io