Meet the Journalist

Chaos im Weißen Haus, Grabenkrieg im Kongress, das Wahlvolk gespalten: Wer rettet Amerikas Demokratie, wenn in Washington alles schiefläuft? Beim Dauerblick auf den „Krisenherd D. C.“ wird leicht übersehen, dass ein großer Teil der US-Politik gar nicht dort stattfindet. Traditionell gelten die Einzelstaaten als „Versuchslabore der Demokratie“, und Graswurzeln – so heißt es – gedeihen am besten in der lokalen Gemeinschaft. Doch sind Bundesstaaten oder die Städte in Zeiten knapper Kassen, einer polarisierten Gesellschaft und einer Twitter-Präsidentschaft dieser Aufgabe überhaupt noch gewachsen? An diesem Abend wirft Ute Mehnert einen Blick auf die anderen Ebenen der amerikanischen Politik.Ute Mehnert, promovierte Amerikaexpertin, war von 1995 bis 2008 Redakteurin der Nachrichtenagentur Agence France-Presse (AFP) in Bonn und Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Seit 2006 lebt sie als freie Journalistin und bekennende »Soccer Mom« in Princeton, New Jersey. 2018 erschien ihr Buch „USA: Ein Länderportrait“ beim Ch.Links Verlag.