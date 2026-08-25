Meet the Scenes • Latin Jazz • presented by IG Jazz

Zwei Städte, eine Bühne: Unter dem Titel „Meet the Scenes“ präsentieren die IG Jazz Stuttgart e.V. und die IG Jazz Rhein-Neckar e.V. ein besonderes Kooperationsprojekt, das Musikerinnen und Musiker beider Jazzszenen zusammenbringt.

Für dieses exklusive Projekt wurde eigens eine Band zusammengestellt, die mit Spielfreude, Energie und tiefem Respekt für den „Latin Jazz“ auftritt.

Der Mannheimer Trompeter Igor Rudytskyy und der Gitarrist Tobias Langguth treffen auf die Stuttgarter Rhythmusgruppe mit Branko Arnsek am Bass und Christoph Müller am Schlagzeug. Gemeinsam schaffen sie einen Abend voller lateinamerikanischer Rhythmen, Groove und spontaner musikalischer Begegnungen – frisch, direkt und mitreißend.

Ein musikalischer Dialog zwischen zwei Jazzszenen – lebendig, leidenschaftlich und einmalig.

Igor Rudytskyy (Trompete)

Der in Dnepropetrowsk (Ukraine) geborene Trompeter lebt seit 1998 in Deutschland und studierte klassische Orchestermusik in Frankfurt sowie Jazz und Popularmusik in Mannheim. Seit 2005 ist er als freischaffender Musiker international tätig und arbeitet als Studiomusiker mit Schwerpunkt Jazz, elektronische Musik, Bläsersektionen und Musiktheater. Neben zahlreichen Engagements in Big Bands, Jazz- und Soulprojekten wirkte er als Solotrompeter in renommierten Musical- und Theaterproduktionen im gesamten deutschsprachigen Raum. Darüber hinaus ist er als Dozent und Instrumentalpädagoge tätig und unterrichtete unter anderem an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim.

Tobias Langguth (Gitarre)

Tobias Langguth (*1957 in Karlsruhe) ist Gitarrist, Sänger, Komponist und Arrangeur und arbeitet seit 1979 als Berufsmusiker. Nach Studienaufenthalten in Hamburg, Köln, Rio de Janeiro und New Orleans entwickelte er einen unverwechselbaren Stil zwischen Jazz, Bossa Nova und brasilianischer Popularmusik. Als Bandleader, Produzent und Interpret veröffentlichte er zahlreiche Alben und arbeitete mit renommierten Musikern der deutschen und brasilianischen Jazzszene zusammen. Seit 2022 steht er mit seinem Tobias Langguth Quartett auf der Bühne.

Branko Arnšek (Bass)

Der slowenisch-stämmige Branko Arnšek ist Bassist und Komponist. Noch vor seinem Studium bei Jimmy Woode in Bern war er Gründer des ersten Salsaorchesters in Deutschland 1982. Inzwischen ist er zur Koryphäe avanciert, was Latin und afro-kubanische Musik betrifft. Er ist unter anderem Leiter des kubanischen Salonorchesters „The cuban orquesta“, der Salsaband „Tokame“ und der Agentur Cuba-Events.

Christoph Müller (Drums)

Christoph Müller ist ein Schlagzeuger, Komponist und Arrangeur aus Stuttgart. Während seines Studiums reiste er mit einem Stipendium des DAAD nach Brasilien und lebte in Salvador da Bahia, um die aufregende brasilianische Musik und Kultur kennenzulernen.

2025 wurde er als Komponist zu den Leverkusener Jazztagen eingeladen. Darüber hinaus ist er Gründungsmitglied der Marching Band Brass2Go, die mit über 70 Shows pro Jahr aktuell einer der gefragtesten Brass Bands Deutschlands ist.

Besetzung: Igor Rudytskyy (trp); Tobias Langguth (git); Branko Arnsek (b); Christoph Müller (dr)