Mefo in Concert

Afro-Pop mit engagierten Texten und viel Energie: Mefo feiert die Vielfalt.

Mefo benennt in ihren Songs globale Ungerechtigkeit, fordert Chancengleichheit und motiviert zu Empowerment. Sie singt über Tod und Vergebung, Liebe und Teilen und für ein neues Bewusstsein, das traditionelle afrikanische Werte in die globale Emanzipation einbezieht.

Mefo ist in Kamerun und Deutschland zu Hause und in verschiedenen Konstellationen regelmäßig Gast auf internationalen Musikfestivals. Im Linden-Museum singt sie, begleitet von John Thobe an der Gitarre.

Im Anschluss bis 1 Uhr: Afrobeat, R&B und Reggae mit DJ Jeff