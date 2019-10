Mega Bog ist das luzide Moniker von Songwriterin Erin Elizabeth Birgy – und ihr fünftes Album Dolphine ist gleichzeitig ihr erstes für Paradise of Bachelors. Virtuos inszeniert und so unberechenbar vorgetragen wie Bubbles in einer Lavalampe, montiert Birgy auf Dolphine ein psychedelisches Pastiche aus angewavetem Loungejazz, Sci-Fi Mystizismus, proggigem Folk, italienischen Soundtracks und skelettiertem Bossa. Unter Mithilfe von Mitgliedern von Big Thief, Hand Habits und den Washingtonern iji, entwickelt sich Dolphine so in beiläufiger Leichtigkeit zu einem fantastisch, nonlinearen Metaplot aus Skizzen und Miniaturen, stets in genialistischer Nähe zu Kraut, Kitsch und Kontemplation. Freunde von Circuit des Yeux, Cate Le Bon, Laurie Anderson oder Slapp Happy werden in Atemlosigkeit erstarren, wenn Birgy erst einmal ihr dichtes Netz aus losen Assoziationen in ihre Richtung ausgeworfen hat.