Mega Feierwütige 90er

Mega 90er + Ohrwürmer Party – eine geile Zeit!

Was für eine Geile Zeit:

Super Mario - Nintendo 64 - Tamagotchi. Bravo Hits & The Dome .

Wir sahen Serien wie der Prinz von Bel Air und schmachteten für Pamela Anderson in Baywatch.Geil war auch Nirvana oder Pearl Jam.Wir versuchten unsere Eltern von einem Piercing zu überzeugen und feierten unsere jugendliche Freiheit bauchfrei und in Plateau-Schuhen.

Später dann hörten wir auch bißchen Hip Hop, vor allem Fanta Vier und die Absoluten Beginner. Unserer Freundinnen hörten gerne die Backstreet Boys und Take That. Das machte uns dann immer Aggro und dann drehte ich Rage Against the Machine und Limp Bizkit voll auf. Besoffen war aber auch der ganze Eurodance Kram echt geil.

Heute passen Computer in die Hosentasche und Pamela Anderson ist auch schon fast 50 Jahre alt. Wir holen die gute alte Musik wieder zurück: Bei den 90er & 2000er schöpft der DJ die gesamte Bandbreite der letzten Jahre Musik aus. Kein Genre bleibt unberührt.