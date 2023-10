Mega Ü30 Party -Thirty and still crazy!

​Diesen Abend widmen wir der Generation Über 30. ​Unter dem Motto MEGA Über 30 Party - Thirty but still crazy lassen wir gemeinsam unsere Jugend wieder aufleben. Wir bieten Ihnen die unvergesslichen Musikstile der 80er, 90er und 00er Jahre von - DISCO, POP, ROCK, NEW WAVE, NDW, HOUSE, TECHNO, HIP HOP und BLACK MUSIC. Unser DJ geht gerne auf Ihre Wünsche ein. Lasst uns die Musik der 80er, 90 und 2000er Jahre feiern. Wir lassen für Sie die gute alte Zeit wieder aufleben. Dabei werden sicher auch Erinnerungen wach an unser Nachtleben in unseren Jugend. Wir geben Ihnen das wahre Diskofeeling der 80er und 90er zurück. Lasst uns feiern wie in den guten alten Zeiten, denn wir sind immer noch genauso verückt wie damals und tragen das DISCO-Feeling dieser Zeit immer noch in unserem Herzen. Versäumen Sie nicht den unvergessliche Sound einer anderen Zeit bei uns zu hören und genießen Sie das Discofeeling unserer Jugend.