Schwarzer Lotus Tour 26 // präsentiert von Diffus • Rausgegangen • Eskapaden Booking.

„Bei den Shaolin gibt es eine Stilart, die schon der Vergangenheit angehört und welche in unserem ganzen Land nunmehr ein Mann beherrscht“ – mit diesem Ausschnitt aus einem anachronistischen Kung-Fu-Film führt Megaloh in sein neues Album „Schwarzer Lotus“ ein. Seine Punchlines schlagen seit über zwei Jahrzehnten wie Maschinengewehr, der Moabiter mit nigerianisch-deutsch-niederländischen Wurzeln ist ein veritabler MC, der die deutsche Rap-Szene immer wieder auf das nächste Level gehoben hat. Megaloh ist haltsungsstark, ehrlich und versteht Rap als Kampfsport, Challenge, Kultur und Lebensinhalt zugleich.

„Schwarzer Lotus“ ist sein fünftes Studioalbum, das erstmals auf seinem eigenen Label Chinonso Records erscheint. Die Produktionen von Oga Beats prägen das Album, das sich bewusst von aktuellen Markttrends abgrenzt und als in sich geschlossenes Kunstwerk verstanden werden will. Mit Drumless-Beats, Soul-Samples und warmen Sounds lässt Megaloh seine Einflüsse aus der Golden Era aufleben und bleibt zugleich experimentierfreudig. Das Album ist ein Versprechen: integer bleiben, niemals resignieren und auf jedes Scheitern ein Weitermachen folgen lassen.

Auf der Bühne verbindet Megaloh seine introspektive und politische Tiefe mit unnachahmlicher Live-Energie. Vom Untergrund-Talent über die Top-Charts bis hin zum unabhängigen Künstler – er beweist, dass stetes Wachstum, Selbstreflexion und kreative Freiheit möglich sind. „Schwarzer Lotus“ ist dabei nicht nur ein Album, sondern Ausdruck einer künstlerischen Vision und einer persönlichen Geschichte zwischen rotem Teppich und Lagerjob, zwischen Erfolgen und Herausforderungen.