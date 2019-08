× Erweitern megamarsch.de/presse/ Megamarsch

Malerisch schöne und gleichzeitig herausfordernde 100 km warten auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Megamarsch Stuttgart 2019. Während der letztjährige Megamarsch in Stuttgart noch ein 50/12er war, ist es nun soweit:

Aus dem 50er wird ein 100er. Der Original Megamarsch kommt nach Stuttgart!

Sich selbst mal wieder so richtig herausfordern? Mal die eigene Komfortzone verlassen und etwas Verrücktes machen? Der Megamarsch bietet die Möglichkeit die eigenen Grenzen kennenzulernen und zu sprengen.

100km wandern in 24 Stunden. Am Stück. Durch die Nacht. In den Sonnenaufgang. Und später erschöpft und glücklich ins Ziel! Die meisten Menschen werden in ihrem Leben nicht einmal 40 km am Stück zu Fuß gehen. Deshalb gibt es beim Megamarsch eine Urkunde, sobald man diese Hürde genommen hast. Für Kilometer 60 und 80 gibt es ebenfalls eine.

Wer körperlich und mental stark genug ist, bekommt die absolute Ehre mit der 100 km Medaille, einer Urkunde und die Aufnahme in die Hall of Fame. Die einzige Hilfestellung: Auf der Strecke werden 4 Verpflegungsstationen Essen und Getränken zur Verfügung gestellt. Diese Stationen sind gleichmäßig alle 20km verteilt.

Hardfacts

Start: Samstag, den 14.September um 16Uhr auf der Mercedessstraße, Stuttgart.

Ende: Sonntag, den 15.September um 16Uhr ebenfalls auf der Mercedessstraße, Stuttgart

Anzahl der TeilnehmerInnen: Ca. 2.000

Anmeldung und Streckenverlauf: Megamarsch.

Veranstaltungsort

Rund um Stuttgart

70178 Stuttgart

Kontakt

hundert24 GmbH

Blumenberger Straße 143-145

41061 Mönchengladbach

Telefon: 02161 8307926

info@megamarsch.de

www.megamarsch.de/