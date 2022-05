Mehnersmoos + Support

Hi, wir sind Mehnersmoos.

Zwei hängengebliebene Typen über 30, die genauso ungern zur Arbeit gehen wie damals zur Schule. Was wir allerdings sehr gerne machen ist Saufen, Schlafen und dumme Scheiße labern. Geil, oder?

Da wir musikalisch gesehen krasse Genies sind, verpacken wir diese Aspekte in unverwechselbaren Songs. Jedes Lied ist wie ein Abend mit Freunden am Wochenende im Urlaub ohne Termine und mit 8000 Bierflaschen. Mehnersmoos steht für ewige Freiheit in allen Aspekten des Lebens und so. Oh yeah. Unsere Fans bedeuten uns alles, denn sie haben für uns Verständnis und Geld. Deswegen lieben wir Konzerte besonders, weil s da üübel abgeht und es vor Anerkennung und Zaster nur so hagelt. Let s go.