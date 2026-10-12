Wir schreiben den Winter 2024. Fred und Tobi von Mehnersmoos, vielen auch bekannt als Frankfurz Kings, feilen mehr oder wenig fleißig an Hits für ihr neues Album. In diesem Moment ahnen die Menschen noch nicht, was auf sie zukommt. Dabei müssten sie es besser wissen, denn am Horizont steigt ein riesiger Arsch auf. Auf jeder Backe dampft ein angenehm warmes Bier vor sich hin. Dieser Arsch wird ab Herbst 2026 auf die gesamte Republik niedergehen und einen strengen Geruch in den Konzerthallen hinterlassen.

Richtig, Mehnersmoos gehen wieder auf Tour! Die „Tour de Arsch“ wird wieder mal für Ekstase bei den Coolen und für Kopfschütteln bei den Vollidioten sorgen. Da Mehnersmoos ihre Fans extrem lieben, werden viele der Städte gleich DOPPELT bespielt und das auch noch vorzugsweise am Wochenende. Rede! Das crazy!