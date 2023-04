Was soll man denn bitteschön machen, wenn einem der Lehrer eine Buchbeschreibung als Hausaufgabe aufgibt, man aber nicht ein einziges Buch zu Hause hat?

In ihrer Verzweiflung steigen die fünf Kinder der 4. Klasse in eine alte Bücherei ein und stoßen dort nicht nur auf offene Türen, sondern auch auf gigantisch viele Bücher, die alte Bibliothekarin Karin Popovitch, allerlei unerwartete Phantasiegestalten, Wortspielereien und Ungereimtes.

Staunen Sie gemeinsam mit uns über Quatschlieder, Sprachtänze und Wortwitze! Löffeln Sie mit uns die bunte Buchstabensuppe, die die 47 Kinder der vierten Klassen der Tübinger Hügelschule unter der Leitung von Silke Saracoglu und Patricia Liedtke in Form einer Theater-Revue in mehr als 1000 Worte präsentieren und erleben Sie hautnah, was passiert, wenn man nicht die richtigen oder überhaupt keine Worte mehr findet. Und dann gibt´s ja noch die Frage: Was ist eigentlich mit Winnetou?!