Mehr als Bordeaux-Wein und Atlantikwellen! Wunderschönes Médoc

Am Freitag, den 17. Juli 2026 um 19.30 Uhr nimmt Hans Peter Schmitt die Besucher seines Bildervortrages mit, auf eine Reise in das Médoc, eine dreiecksförmige Halbinsel im Südwesten Frankreichs und gleichzeitig eine weltberühmte Weinbauregion.

Weine aus dem Médoc lassen die Herzen von Weinkennern höherschlagen. Neben berühmten Châteaus wie Rothschild finden sich hier zahlreiche traditionsreiche Weingüter mit klangvollen Namen. Die reizvolle Landschaft des Médoc beginnt südlich von Bordeaux und erstreckt sich rund 90 Kilometer bis zur Mündung der Gironde in den Atlantik. Weite Ebenen, sanfte Hügel, endlose Weinberge, Wiesen und Eichenwälder prägen das Bild dieser einzigartigen Region.

Das lebendige Bordeaux gilt vielen als heimliche Hauptstadt Frankreichs. Über die Gironde gelangen sogar große Kreuzfahrtschiffe bis fast in die Innenstadt. Die Stadt begeistert mit ihrem besonderen Flair, ihrer Lebensfreude und ihrer ausgezeichneten Küche.

Ein besonderes Ausflugsziel ist das Becken von Arcachon mit seinen berühmten Austernbänken sowie der imposanten Düne von Pilat, der höchsten Wanderdüne Europas. Die ausgedehnten Wälder mit ihren Atlantikkiefern erfüllen die Luft mit dem würzigen Duft von Harz. An der Atlantikküste laden bei Ebbe oft bis zu 100 Meter breite Strände mit feinem, weißem Sand zum Spazieren und Entspannen ein.

Auch auf dem Land zeigt sich das Médoc von seiner genussvollen Seite: Auf den Wochenmärkten locken frische Garten- und Meeresfrüchte, regionale Spezialitäten und das entspannte französische Lebensgefühl. Wer hier Urlaub macht, begegnet schnell dem berühmten „l’art de vivre“ – der Kunst zu leben. Das Médoc strahlt Ruhe und Ursprünglichkeit aus und fasziniert mit seiner natürlichen Schönheit aus Wiesen, Wäldern und der Nähe zum Atlantik.

Der Bildervortrag „Médoc – Mehr als Bordeaux-Wein und Atlantikwellen“ findet am 17. Juli 2026 um 19.30 Uhr im Kleinen Saal des Kurhauses in Bad Rappenau statt.