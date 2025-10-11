Mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei – Motette

Beethoven & Mendelssohn.

Werke von Ludwig van Beethoven (Sinfonie Nr. 6 F-Dur, op. 68 „Pastorale“, 1807/1808), Felix Mendelssohn (Ouvertüre „Die Hebriden“, op. 26); Camerata viva Tübingen (Konzertmeisterin: Magdalene Kautter), Leitung: Ingo Bredenbach

Die Tübinger Motette ist als Reihe geistlicher Musik in der Stiftskirche St. Georg 1945 gegründet worden. Neben klassischer Musik vergangener Jahrhunderte war und ist aktuelle, zeitgenössische Musik ebenso selbstverständlich vertreten. Die Motette findet jeden Samstag als „Geistliche Musik in liturgischer Form“ bei freiem Eintritt statt und wird von der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Tübingen veranstaltet.