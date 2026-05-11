Mehrsprachigkeit in der Familie – ein erster Einstieg

In diesem praxisorientierten Vortrag erhalten Eltern wertvolle Tipps und Anregungen, wie sie Mehrsprachigkeit im Familienalltag fördern können.

Im Fokus stehen bewährte Strategien, kreative Ideen und alltagstaugliche Lösungen, um Kindern das Aufwachsen mit mehreren Sprachen zu erleichtern. Von der richtigen Sprachaufteilung über spielerisches Lernen bis hin zum Umgang mit Herausforderungen – dieser Vortrag bietet konkrete Unterstützung für eine lebendige und erfolgreiche Mehrsprachigkeit zu Hause.