Ein persönlicher Abend mit ausgesuchten musikalischen Perlen

Eine entspannte romantische Reise mit selbstkomponierten Balladen und auch beschwingten Liedern mit deutschen Texten, garniert mit einer abgestimmten Mischung aus Chansons von Edith Piaf sowie balladenhaften bis tiefgründigen Liedern von Udo Jürgens und Udo Lindenberg, die auf eine charmante Art und Weise unter die Haut gehend interpretiert werden.

Meike Garden hatte mit 10 Jahren ihren ersten Bühnenauftritt und dabei erwachte ihre große Liebe für die Musik. Seitdem ist jede Bühne ihr zu Hause.

Ihre Leidenschaft ist es mit ihrem Publikum großartige Musik und deren Emotionen zu teilen. Musik ist für sie - neben einem Lächeln - die direkteste Verbindung ins Herz der Menschen.

Bekannt geworden ist Meike Garden durch ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest in Dublin, im Duo Maxi & Chris Garden 1988. Es folgten zahlreiche TV-Auftritte, CD-Veröffentlichungen und Auszeichnungen, u.a. die Nominierung für den Amadeus Award Austria. Sie ist zweifache Preisträgerin des Rock & Pop Preises und war unter der Top-Ten Platzierung Austria. Ihr Musikdiplom erhält sie im Fach Musical / Show an der Universität der Künste Berlin. Seither ist sie deutschland- und europaweit unterwegs mit eigenen Konzert-Programmen, Solo am Piano und manchmal auch mit einer Big Band.

http://www.meikegarden.com/

www.kulturlabor-eberbach.de