"Mein Crailsheim" - Wolfram Hahn

„Mein Crailsheim“ zeigt etwa fünfzig Fotos einer Serie des Berliner Fotografen Wolfram Hahn. Die Fotoarbeit enstand seit 2017 durch die Beschäftigung mit dem ehemaligen Fliegerhorst Crailsheim, der heutigen Burgbergstraße.

Bekannt geworden ist Wolfram Hahn, der in Crailsheim aufgewachsen ist, durch eindrückliche Porträtserien, die in intensiver und oft langwieriger Auseinandersetzung mit seinen Sujets entstehen. Er porträtiert das in der Burgbergstraße entstandene Lebensumfeld mit Blick sowohl auf die Geschichte der 1936 errichteten Kasernen als auch auf die teils stark fluktuierende Einwohnerschaft, die neben alteingesessenen Rentnern und Familien, vorwiegend aus sozial benachteiligten Kontexten stammt.