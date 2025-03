Mein eigenes Smartphone/Tablet kennenlernen

Am Anfang lernen Sie Ihr neues Android Smartphone oder Tablet in Ruhe kennen und machen erste Schritte damit. Es geht um ein grundsätzliches Verständnis, Tippen, Bedienen, die generelle Handhabung sowie die allgemeine Inbetriebnahme. Des Weiteren wird auf die App- und Kindersicherheit eingegangen. Der Schwerpunkt liegt auf die ersten Schritte ins Internet über WLAN oder Mobile Daten. Sie erfahren, was ein Google-Konto ist und wofür Sie es brauchen.

Voraussetzung: Sie bringen Ihr eigenes Smartphone oder Tablet mit.