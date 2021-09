Beim Kindertheater mit dem Theater Sturmvogel am 13. Oktober um 16.30 Uhr verwandelt sich „Mein Freund Charlie“ von einem imaginären Begleiter in einen richtigen Hund. Weil sich die kleine Kim in der neuen Stadt alleine fühlt, erfindet sie einen unsichtbaren Freund, den Hund Charlie. Zunächst kann nur Kim ihren vierbeinigen Freund sehen. Doch dann steht Charlie leibhaftig auf der Bühne. Kinder ab vier Jahren können dem Theaterhund Charlie nach der Aufführung begegnen.