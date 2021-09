In die Welt der Gestaltwandler tauchen Kinder ab neun Jahren am 10. November um 16.30 Uhr ein. Die Autorin Katja Brandis liest aus dem neuesten Teil ihrer Bestseller-Reihe „Seawalkers“. In Teil fünf „Filmstars unter Wasser“erleben der Hai-Wandler Tiago und die Schüler der Gestaltwandler-Schule neue Abenteuer.