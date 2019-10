Mein Freund, der Baum

Bäume durchdringen unser ganzes Leben in existenzieller Weise. Sie spenden Sauerstoff ebenso wie Kraft, Ruhe, Geborgenheit und Freude. Bäume lassen alle Sinne aufleben. Seit jeher beschäftigen sich Dichter mit diesen mythischen Gestalten. Die Romantik mit ihrer Naturverbundenheit ist als reiche literarische Fundgrube bekannt. Doch auch das 20. Jahrhundert überrascht mit einer Fülle neuer Zugangsweisen und Deutungen. Ebenso tief wurzelt der Baum in der Musik. Ob in der Klassik, im Chanson oder im Schlager, überall findet man seine Noten-Blätter. Wandeln Sie mit Eleonore Hochmuth und Günter Sopper im literarisch-musikalischen Schatten unserer Bäume. Eleonore Hochmuth begeistert das Publikum mit ihrem unter die Haut gehenden Kontraalt. Sie verwandelt die legendären Chansons von Jacques Brel bis Charles Aznavour, von Zarah Leander bis Marlene Dietrich in etwas Eigenes, tief Empfundenes. In ihrer Konzertreihe „Chansons & Biografisches“ lotet sie das sensible Wechselspiel zwischen Musik und Text aus. Günter Sopper lebt seit 1975 als Musiker in Deutschland. Aufführungen als Dirigent, Instrumental- und Liedbegleiter sowie als Kabarettist und Improvisator, allein und in verschiedenen Besetzungen. Komponist von Bühnenmusiken, Chansons, Liedern, Kammer- und Orchestermusik. 1984 - 88 musikalischer Leiter am Landestheater Tübingen (LTT). Seit dieser Zeit Wahl-Tübinger. 2004 Konzept der „Melange am Mittwoch“ im Tübinger Vorstadttheater, Conference sowie eigene musikalische und literarische Beiträge.