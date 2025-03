Mein ganzes Inneres: Große Frauen - große Geschichten

Inspiration für die ganz große Weltliteratur sind Frauen, wie sie auf den ersten Blick unterschiedlicher nicht sein können.

Die geheimnisvolle Kindfrau Mignon in Goethes Roman „Wilhelm Meisters Lehrjahre“, die Königin von Schottland Maria Stuart, Intrigantin oder Opfer, durch Friedrich Schiller in einem literarischen Denkmal verewigt und Ophelia als Hamlets Freundin in Shakespeares berühmtem Stück, verdammt zum Trauern und Sterben. Christiane Karg und Helmut Mooshammer nähern sich begleitet von Senka Brankovic am Klavier auf ihre ganz eigene Weise diesen Frauen und ihren (un)bekannten Geschichten.

Mit Christiane Karg (Sopran), Helmut Moshammer (Rezitation) und Senka Brankovic (Klavier).

Das Konzert ist eine Kooperation von KunstKlang mit den Kreuzgangspielen.