Mein globaler Kleiderschrank: Kann er auch cool, fair und nachhaltig sein?

Was steckt hinter unserer Kleidung – und wie kann Mode fair, nachhaltig und trotzdem stilvoll sein? Dieser Nachmittag bietet spannende Einblicke in die Welt von Fair und Future Fashion.

Ein Vortrag zeigt, welche Auswirkungen unser Konsum hat und welche Alternativen es gibt. Im Anschluss heißt es: Tauschen statt kaufen! Die Kleidertauschbörse lädt dazu ein, gut erhaltene Kleidung mitzubringen, ins Gespräch zu kommen und neue Lieblingsteile zu entdecken – ganz ohne Geld, aber mit jeder Menge Stil und Nachhaltigkeit. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit Future Fashion statt.