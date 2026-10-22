Mein Haus ist schwarz / Ma Maison est noire

Was bedeutet es, die eigene Stimme wiederzufinden, wenn sie zum Schweigen gebracht werden soll? »Ma Maison est noire« stellt die Frage nach Freiheit, Erinnerung und dem Recht einer Frau, über ihren eigenen Körper, ihre Geschichte und ihre Kunst selbst zu bestimmen. Das Stück verbindet persönliche Erfahrung mit der universellen Frage nach dem Platz der Frau in Gesellschaften, in denen Ausdruck und Selbstbestimmung eingeschränkt werden.

»Ma Maison est noire« basiert auf den Texten der iranischen Dichterin und Filmemacherin Forough Farrokhzad, einer der bedeutendsten Stimmen der iranischen Moderne.

Die Schauspielerin und Regisseurin Mina Kavani schafft einen poetischen Dialog zwischen zwei Frauen aus unterschiedlichen Generationen: Forough Farrokhzad, deren Werk nach der Islamischen Revolution im Iran verboten wurde, und Mina Kavani selbst, die ihr Heimatland verlassen musste, um frei als Künstlerin arbeiten zu können.

Gedichte, Briefe, Interviews und Bilder verbinden sich zu einer persönlichen und zugleich politischen Erzählung über Exil, Zensur, weibliche Freiheit und die Kraft der Kunst.