Nach der erfolgreichen Premiere 2018 öffnet am 26. und 27. Oktober die beliebte "Mein Hund", die Informations- und Verkaufsausstellung rund um den Hund, zum zweiten Mal ihre Pforten in der Maimarkthalle. Zwei Tage lang können sich Hundefreunde mit ihrem Liebling über aktuelle Trends aus der Welt der Vierbeiner informieren und sich ausführlich beraten lassen. An den zahlreichen Ausstellungsständen findet man nützliche und witzige Accessoires für kleine und große Hunde: Halsbänder, Hundeleinen, Pflegeartikel, Hundekörbe und -betten, Tiernahrung und Hundefanartikel – einfach alles, was der Hund und sein Besitzer zum Wohlfühlen brauchen. Bei der "Mein Hund" heißt die Devise „Informieren, Austauschen und Mitmachen“. Die "Mein Hund" ist bekannt für ihr großes zweitägiges Rahmenprogramm: Ob Vorführungen, Vorträge, Hunderennen oder das beliebte Casting – es ist für jeden etwas dabei. Ein Spaß für die ganze Familie!