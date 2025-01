Antje Schröder ist fünfzehn. Sie ist uncool und viel zu dick, sagt sie. Antje ist außerdem Elvis-Fan. Seine Musik bestimmt ihr Leben. Elvis Presley ist an einem 16. August gestorben, da hat Antje Geburtstag. Und Elvis war fresssüchtig – das verbindet, denkt Antje. Als die Eltern beschließen, in den Ferien auf einer Amerika-Rundreise alte Studienfreunde zu besuchen, sieht Antje die Chance, in Memphis endlich ihrem Idol nahe zu sein.

Blöd nur, dass es keine Rolle spielt, was Antje will und Memphis nicht auf dem Plan steht. Und dann soll auch noch Nelly mitfahren, die Tochter des befreundeten Paares. Nelly ist selbstbewusst, beliebt und dünn. Als Nelly während der Reise plötzlich abhaut und Antje ihr heimlich folgt, beginnt für sie ein chaotischer Roadtrip voll schräger Situationen und überraschender Begegnungen. Antje fängt an, ihre Ansichten zu hinterfragen, vor allem ihre Ansichten über sich selbst. Sie erlebt so etwas wie Freundschaft und wie Liebe. Und am Ende trifft sie vielleicht sogar Elvis.

„Mein innerer Elvis“ ist eine einfühlsame, aber nie sentimentale Selbstfindung mit viel Rock ’n’ Roll.