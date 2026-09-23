Mein Leben mit Musik - Teil 2

“Don‘t let the stars get in your eyes“

Die musikalische Entwicklungsgeschichte eines Rentners vom braven Mann zum Revoluzzer und Musikliebhaber. Helmut Faber war bereits 1985 Begründer eines großen Schallplattenladens in Stuttgart und hat als Rentner 2024 wieder einen Schallplattenladen "Die Schallplatte" in Bad Cannstatt eröffnet.

In dieser Zeit hat er natürlich viel erlebt und hat auch viel zu erzählen. Das Ganze illustriert er, indem er einige seiner Vinylschätze mitbringt, kommentiert und abspielt.