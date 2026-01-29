Mein Leben war ein Auf-Dem-Seile-Schweben

Jüdische Lyrikerinnen des 20. Jahrhunderts.

Das LTT verleiht jüdischen Lyrikerinnen des 20. Jahrhunderts eine Stimme und lässt ihre Gedichte neu aufleben. Dabei werden auch die Entstehung der Werke und ihr Platz im 20. Jahrhundert erzählt. Neben bekannten Namen wie Nelly Sachs, Rose Ausländer, Mascha Kaléko treten auch weniger bekannte Schriftstellerinnen auf.

Zugleich eröffnet die Lesung die gleichnamige Ausstellung, die im Auftrag des Träger- und Fördervereins Ehemalige Synagoge Riexingen entstand.