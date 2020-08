Mein Musical

Musicals und Musiktheater haben im Capitol schon immer einen besonderen Platz und eine große Fangemeinde, nicht zuletzt durch unser Ensemble, in dem bekannte Musicalgrößen, wie Zodwa Selele und Sascha Krebs unsere Bühne mit Ihren Stimmen und ihrer Präsenz bereichern. Das konnte man vor allem in den letzten Produktionen wie Hair oder Evita erleben. Jetzt wollen wir diesem beliebten Genre einen ganzen Abend widmen. Bekannte Musical-Songs, aber auch der ein oder andere unbekanntere Song wird an diesem Abend das Herz aller Musiktheater-Liebhaber erobern.

Zodwa Selele stand schon für viele große Musical-Produktionen auf der Bühne, unter anderem für AIDA. Für die Rolle der Deloris im Musical Sister Act (Hamburg) wurde sie persönlich von Whoopi Goldberg, die den gleichnamigen Charakter in der Hollywood Verfilmung spielte, ausgewählt. Eine perfekte Wahl, auch in der Stuttgarter und anschließend in der Oberhausener Produktion des Musicals übernahm Selele wieder die Hauptrolle. Ihr Studium absolvierte sie an der Joop van den Enden Academy. Im Capitol stand sie schon mehrfach auf der Bühne, so z.B. bei HAIR.

Am Abend im September wird sie allerdings nicht nur Musical Hits, sondern auch Songs anderer Genres - wie R&B und Soul – singen.

Begleitet wird sie von Marcos Padotzke am Piano. Auch er ist kein unbekannter in der Musicalwelt. Seit 2007 ist er als Pianist und Dirigent bei großen Musical-Produktionen tätig. Zu seinem Repertoire gehören unter anderem „Tanz der Vampire“, „Wicked“, „Cats“, „Phantom der Oper“, „Chicago“, „Dirty Dancing“, “Rocky”, „Bodyguard“, „Anastasia“ und „Die fabelhafte Welt der Amélie“.

Als Songwriter und Arrangeur arbeitete er aber auch in der größten TV-Show Bulgariens, der „Slavi-Show“. Für die Rockband „Reamonn“ schrieb er Orchesterarrangements.

Zusammen mit ihm hat Zodwa ein Programm erarbeitet, in dem die Leidenschaft für das Musical eine große Rolle spielt, aber auch andere Musikrichtungen ihren Platz finden.

Als special guest hat sich Zodwa Jana Stelley eingeladen. Jana Stelley absolvierte ihre Musical-Ausbildung in Hamburg. Ihr erstes Engagement führte sie nach Berlin an das Theater des Westens, wo sie in LES MISÉRABLES als Éponine zu sehen war. Anschließend spielte sie am Raimund Theater in Wien die Julia in ROMEO UND JULIA, Constanze Weber in MOZART IN CONCERT sowie Ich in REBECCA. In GREASE war sie zudem als Frenchy zu sehen. In Stuttgart sah man Jana in der deutschsprachigen Erstaufführung von WICKED als Glinda bevor sie wieder zurück nach Wien kehrte und in FRÜHLINGS ERWACHEN als Swing,Cover Wendla,Ilse und Martha und als Dancecaptain tätig war. In HAIRSPRAY stand sie als Penny Pingleton auf der Bühne und tourte darauf mit THE ROCKY HORROR SHOW als Columbia, Swing und Dancecaptain durch Europa. In der Uraufführung von Hape Kerkelings KEIN PARDON war sie als Ulla zu sehen. Ferner sah man sie im Rahmen der Sommerfestspiele Amtstetten als Kira/Clio in XANADU und als Prinzessin Winnifred in ONCE UPON A MATTRESS am Theater der Jugend in Wien auf der Bühne. 2018 spielte sie die Jeanie in Hair und stand im Hamburger Operettenhaus bei der deutschsprachigen Uraufführung von Kinky Boots unteranderem als Lauren, Pat und Gemma Louise auf der Bühne. Zur Zeit ist Jana ein Teil der Schmidts Tivoli- Familie in Hamburg und steht dort in Produktionen wie „WIR“, „Tschüssikowski“ und „Die SchmidtParade“ auf der Bühne.

Neben diversen Kurzfilmen synchronisierte sie die Meg Giry in der Verfilmung von DAS PHANTOM DER OPER sowie die Galadriel für das Onlinegame HERR DER RINGE. Außerdem sang sie sowohl für Disney’s CINDERELLA - WAHRE LIEBE SIEGT als auch die Titelmelodie der Kinderserie DIE HYDRONAUTEN und für den Animationsfilm HEIDI.

Jana ist Preisträgerin des VIVA Inscene Talent Awards und des Friedrich-Schütter- Schauspielpreises.