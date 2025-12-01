Mein Name ist Erling

Weihnachtszeit! Überall zaubern fröhliche Hektik, Plätzchenduft und Weihnachtslieder den Menschen ein Lächeln ins Gesicht – fast überall… Rosmarie sucht erfolglos nach Geschenken für die Verwandtschaft.

John muss das Festessen vorbereiten und legt sich mit allen Angestellten im Kaufhaus an. Als die beiden zufällig aufeinandertreffen, ist die Überraschung groß: Vor dreißig Jahren waren sie unsterblich ineinander verliebt. Schnell merken sie, das Feuer von damals glüht noch immer. Aber wieder trauen sie sich nicht, den entscheidenden Schritt zu machen und gehen getrennte Wege.

Doch dann taucht ein junger Mann vor Rosmaries Tür auf und behauptet, ihr Sohn zu sein. Sie war aber nie schwanger. Als auch John eintrifft und wissen will, warum sie ihm nie von dem gemeinsamen Sohn erzählt hat, versucht Rosmarie, das Missverständnis aufzuklären. Aber Erling, so heißt der junge Mann, weiß Details aus beider Leben, die er nicht wissen kann. Ein Weihnachtswunder?

Ein charmantes und nachdenkliches Weihnachtsstück für Erwachsene über verpasste Chancen, die große Liebe und alltägliche Träume. Alle drei Protagonisten sind aus Film und Fernsehen bekannt. Janina Hartwig spielte Schwester Hanna in der beliebten ARD Serie „Um Himmels Willen“, Sebastian Goder ist bekannt aus zahlreichen Vorabendserien und Cem Lukas Yeginer besticht in Filmen und Serien als Charakterdarsteller.