Mein stiller Horizont - A cappella aus Osteuropa

Valeria Shishkova Sopran –– Alena Schneider Alt –– Dmitry Arnst Tenor –– Ivan Piltschen Bass.

Valerina sind vier charismatische Sängerinnen und Sänger mit großer künstlerischer Erfahrung, die bereits als Kinder in ihren Heimatländern Russland, Weißrussland und der Ukraine in verschiedenen Ensembles gesungen und musiziert haben. Sie schöpfen aus dem großen Fundus traditioneller Kirchenlieder und Volksmelodien ihrer Heimat und sehen ihre Programme als Hoffnung auf Frieden in der Welt. Und darin hört man die Weite der unendlichen Steppen, die Wärme des Sonnenuntergangs, die Stille der Wälder, die Tiefe der Bergseen, aber auch das Lachen und Singen der Menschen in den ukrainischen und weißrussischen Dörfern. Lassen Sie sich vom Melodienreichtum und der inneren Reinheit der Harmonien berühren.

Konzert #34