Mein verdammt gutes Auge

Fotografien aus 40 Jahren von Bertold Becker

Vernissage mit Künstler:

Fr, 15. November 2024 um 19:00 Uhr

Dauer der Ausstellung:

15. Nov bis 19. Dez 2024

Die wahre Leidenschaft des Künstlers Bertold Becker liegt originär in der Malerei. Wer sich aber so intensiv mit Bildern beschäftigt, kommt früher oder später an der Fotografie nicht vorbei. So ist es auch in diesem Fall. Zu sehen sind Fotografien aus vierzig Jahren Schaffenszeit, dabei reicht das Spektrum von Portraitfotografie über Landschaften und Stillleben bis hin zu halbabstrakten und vollständig abstrakten Bildern.

CV Bertold Becker

In Stuttgart geboren bereiste Bertold Becker nach seinem Abitur einige ferne Länder bevor er an der Kunsthochschule Kubinsky Kunst studierte. Nebenbei war er an der Universität Stuttgart in Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte eingeschrieben.

Nach sieben turbulenten Jahren in Berlin kehrte er 1995 ins Schwabenland zurück.

Seit 2003 im Kulturhaus Schwanen tätig.

Links:

www.bertold-becker.de

www.instagram.com/bertold.becker