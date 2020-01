Mein Zuhause! Reutlingen

Mit neuem Namen und neuem Outfit präsentiert sich die meinZuhause! Reutlingen. Am 15. und 16. Februar 2020 – jeweils von 11.00 bis 17.00 Uhr – bieten hierzu in der Stadthalle Reutlingen wieder eine große Zahl von mehrheitlich regionalen Ausstellern dem Immobilien- und Bauinteressenten die neuesten Trends und Innovationen aus den Bereichen Kaufen, Bauen und Finanzieren an. Ein abwechslungsreiches und informatives Vortragsprogramm rundet die Messe ab.

Investitionen in die eigenen vier Wände sind weiterhin der Trend in einer Zeit mit anhaltendem Niedrigzinsniveau. Ein Großteil der Bürger will seine Ersparnisse sinnvoll investieren und der Markt bietet ein äußerst umfassendes Angebot an Möglichkeiten. Da ist es ratsam, keine Entscheidungen ohne fachmännische und neutrale Beratung zu treffen, will man nicht Gefahr laufen, am Ende eine Fehlentscheidung teuer bezahlen zu müssen.

Experten beraten vor Ort

Die meinZuhause! Reutlingen richtet sich an alle privaten und gewerblichen Immobilien-, Kauf- und Verkaufsinteressenten, werdende Haus- und Eigenheimbesitzer sowie Anlage- und Bausparinteressierte. Damit ist die Messe die ideale Informationsplattform, um sich vor Ort bei den Experten, Maklern, Finanzberatern und Bauunternehmern seriösen und umfassenden Rat aus erster Hand einzuholen.

Parallel zu den Angeboten der Aussteller können sich Messebesucher im begleitenden Vortragsprogramm weitere praxisnahe Tipps und Informationen holen: Hier stehen z.B. Themen wie „Die richtige Baufinanzierung“ oder auch „Der günstige Weg zum Eigenheim mit Familienförderung“ auf dem Programm.

Top-Immobilienangebote der Region werden vorgestellt

Ein Messe-Highlight hierbei ist die große Exposéwand, auf welcher Top-Immobilienangebote und sowohl aktuelle, im Verkauf befindliche Projekte als auch interessante Vorankündigungen von geplanten Objekten aus der Region vorgestellt werden.

Aktuelle Informationen rund um die Messe finden Sie online unter:

www.meinzuhause.ag/Reutlingen

Die Messethemen im Überblick

Immobilienkauf und -verkauf

Hausbau

Finanzierung und Fördermittel

Architektur und Planung

Recht und Versicherung

Energie und Haustechnik

Bauelemente

Die Messe-Highlights