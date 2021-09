Am 5. Oktober 2021 veranstaltet das Welcome Center Heilbronn-Franken den Workshop „Meine Biografie neu erzählt als Superheldin“. Die Veranstaltung richtet sich an Frauen mit Migrationsgeschichte und wird in Kooperation mit der Agentur für Arbeit Heilbronn, der Hochschule Heilbronn, der Stadt Heilbronn und der Technischen Universität München Campus Heilbronn durchgeführt.

Jeder Mensch hat seine eigene Geschichte und ist geprägt von unterschiedlichen Erfahrungen. Internationale Fachkräfte und Studierende haben schon allein mit dem Umzug nach Deutschland und dem Lernen der deutschen Sprache viel geschafft und Mut bewiesen. Sie bringen dadurch ihre eigenen Erfahrungen, Perspektiven und kulturellen Stärken in das Arbeitsumfeld mit ein. Der Workshop am 5. Oktober soll dazu beitragen, dass Frauen diese Potentiale besser erkennen und sie auch im Bewerbungsprozess wirksam einsetzen können. Ziel ist es, die eigenen Stärken überzeugend darzustellen und somit die Chancen bei der Jobsuche zu steigern.

Neue Perspektive auf eigenen Lebenslauf

Während des Workshops erhalten die teilnehmenden Frauen den nötigen Freiraum, sich mit ihrer persönlichen Biografie auseinanderzusetzen. Die Referentinnen Rahel Croll und Stephanie Wedeward möchten die Frauen dabei unterstützen ihre eigene Geschichte aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Durch ihre Funktion als systematische Familientherapeutin, Personalentwicklerin und Coach bringen sie viel Erfahrung mit und können den Teilnehmenden Tipps geben.