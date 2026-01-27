Meine Freundin Roxy

ab 6 Jahren

experimenta: Science Dome Experimenta-Platz, 74072 Heilbronn

Lizzi findet auf dem Schulweg einen kaputten Roboter – und damit startet ein Abenteuer voller Technik, Freundschaft und Neugier. Gemeinsam mit ihrer Oma repariert sie das Roboter-Mädchen Roxy und zeigt ihm die Welt.

Doch auch Lizzi lernt viel: über Künstliche Intelligenz, Computer und Datenschutz. „Meine Freundin Roxy“ ist ein liebevoll gestalteter Animationsfilm über Vielfalt, Mut und die Frage: Darf man einen Roboter einfach behalten? Die experimenta-Produktion ist für Kinder ab 6 Jahren und alle, die glauben, dass Wissenschaft Herz haben kann.

Info

Kinder & Familie
