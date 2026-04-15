Meine kleine Auszeit – Ohrschmuck selbstgemacht

Individuelle Ohrringe, die genau zu dir passen

Einmal im Monat, lade ich dich ein, den Alltag hinter dir zu lassen und dir Zeit für dich zu nehmen. In entspannter Atmosphäre mit Tee, kleinen Leckereien und netten Gesprächen gestalten wir kreative Kleinigkeiten für Haus und Garten. Vorkenntnisse sind dabei nicht nötig.

Dein Ohrschmuck – dein Design.

Du entwirfst individuelle Ohrringe, die genau zu dir passen - modern, persönlich und handgemacht.