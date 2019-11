Meine Malerei ist Dichtung

Kuratorenführung und szenische Rezitation mit Lisa Kraus und Rüdiger Erk.

Die Galerieleiterin Dr. Isabell Schenk-Weininger führt in die Ausstellung des deutsch-schweizerischen Künstlers Otto Nebel ein und erläutert ausgewählte Kunstwerke. Begleitet wird sie von den beiden Schauspielern Lisa Kraus und Rüdiger Erk, die Texte von Otto Nebel und seinen Weggefährten szenisch zum Besten geben. In dieser Schau bietet sich das beliebte Format besonders an, weil Otto Nebel sowohl Maler als auch Dichter war. Die Rezitation seiner expressionistischen Antikriegs-Lyrik Zuginsfeld oder seinem experimentellen Gedicht Unfeig, in dem Otto Nebel aus nur neun Buchstaben unendlich viele Worte und unterhaltsame Zeilen bildet, verspricht ein einmaliges Erlebnis zu werden.