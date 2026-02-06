Luftakrobatik wie nie zuvor!

Erleben Sie eine spektakuläre Show voller Kraft, Eleganz und Magie in der Luft.

Athlet:innen und Künstler:innen von Sky Move und dem LAV – Luftakrobatik Verein erzählen eine berührende Geschichte,

inspiriert vom Buch „Meine Mama ist eine Fee“ von Kristina Simonenko.

Pole Akrobatik

Luftringen (Aerial Hoop)

Aerial Hammocks,

Tüchern (Aerial Silks)

und vielen weiteren faszinierenden Elementen.

Schwebende Körper, emotionale Bilder und atemberaubende Höhen –

Das ist keine Show – das ist eine Entscheidung.

💫 Bist du bereit, den Himmel zu berühren?