Meine Mutter, Herr Alzheimer und ich in Tauberbischofsheim

Ein Stück über Verwirrung, Einsamkeit und Alzheimer. Über die Schönheit des Lebens und die Vergangenheit, denn die Alten waren auch mal jung.

Michael Gerlinger springt in sechs Rollen - ein Theatertanz durch das Schicksal einer Patientin und jener, die damit zu tun haben - mit Tiefe, Humor und Musik.

Regie, Dramaturgie: Michael Neuwirth Text, Spiel: Michael Gerlinger

Einlass ab 18:00 Uhr mit verschiedenen Informationsständen.

Beginn 19:00 Uhr Ticketpreis 12,50 €

Die Veranstaltung ist Teil der Themenwoche Demenz - "Oma wird anders..." in Kooperation von Caritasverband im Tauberkreis e.V., Bildungszentrum Tauberbischofsheim der Erzdiözese Freiburg und Evangelische Erwachsenenbildung Odenwald-Tauber Ticket Regional: Ticketbestellung "Michael Gerlinger" weitere Infos: Meine Mutter, Herr Alzheimer und ich.