"Ich sehe was, was du nicht siehst ..." Eine kleine Reise zurück in die Zeit der kameralosen Fotografie.

"Fotografische Zeichnungen" auf bereits beschichtetem Papier, mit Gegenständen unterschiedlicher Strukturen und Texturen, lassen sogenannte Fotogramme entstehen.

Sie entstammen der Frühzeit der Fotografie. Emotionale und florale Bildelemente, geometrische Form und Linie sowie selbst gezeichnete und ausgeschnittene Formen bilden die Themenschwerpunkte dieses Kurses.