Meine Rolle im Ehrenamt - Wie spiele ich sie?

Ihre Rolle im Ehrenamt ist mit Aufgaben und Pflichten, aber auch mit Gestaltungsfreiheiten verbunden. Denn Ihre Rolle haben Sie nicht nur, Sie spielen sie auch!

Sie dürfen und sollen entsprechend Ihren individuellen Vorstellungen, Bedürfnissen und Stärken entscheiden, wie Sie in einer konkreten Situation mit dem, was von Ihnen erwartet wird, umgehen. Im Alltag geht diese Freiheit zur Mitgestaltung jedoch manchmal unter - mit der Folge, dass sich Unzufriedenheit anhäuft. Diese Veranstaltung möchte Sie darin unterstützen, sich Ihrer aktiven Rollengestaltung im Ehrenamt bewusster zu werden und Konflikte, die im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit auftauchen, konstruktiv zu lösen. Sie erfahren, wie Sie sich innerlich besser von übermäßigen Erwartungen anderer abgrenzen und Ihre Kommunikation so gestalten können, dass auch zwischenmenschlich schwierige Situationen besser bewältigt werden können. Diese Veranstaltung richtet sich an Personen mit Ehrenamt in Mössingen.