Meine Väter

forum84 Hauptstraße 19, 69190 Walldorf

Die Scheinwerfer`87 präsentieren das Schauspiel "Meine Väter" vonj Wolfgang Scéter unter der Regie von Marc Edinger.

Im Zentrum des Solos steht ein Sohn (Oliver Bayer), der stellvertretend für die Generation spricht, deren Väter im Zweiten Weltkrieg an der Front gekämpft haben und sich nun über die Ereignisse in Schweigen hüllen. Ihm gegenüber stehen drei Väter, die die historischen Gegebenheiten jeweils aus ihrer Perspektive wiedergeben.

Zu Wort kommen Kriegsversehrte, Zyniker, aber auch die sogenannten "Unbelehrbaren". Es entsteht ein Zwiegespräch zwischen den Generationen, das Aufschluss über Meinungen und Haltungen gibt.

Info

