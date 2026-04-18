Meins und Deins

Theater tri-bühne Eberhardstraße 61a, 70173 Stuttgart

Das ist meins – das ist deins. Manchmal ist es ganz leicht zu teilen. Wenn es einen Strauch voller Himbeeren gibt, können alle davon essen. Bei manchen Dingen ist es schwieriger: Wie teilt man einen Hut? Wie einen einzigen Kuscheltierhasen? Und wie die Bühne? Oft entstehen Konflikte, wenn jemand mit der Verteilung unzufrieden ist. Es kann schön sein, etwas für sich allein zu haben, aber auch frustrieren oder langweilen. Teilen kann nerven, aber auch Spaß machen!

In dieser Stückentwicklung stellen wir uns spannende Fragen zum Thema Teilen. Wann wollen wir Dinge für uns allein haben? Wie gelingt Teilen? Und in welchen Momenten spielt Besitz keine Rolle?

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Theater tri-bühne Eberhardstraße 61a, 70173 Stuttgart
Theater & Bühne
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