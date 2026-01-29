Meiser Friday Fever

DJ - DRINKS - FOOD - LOUNGE

Meiser Design Hotel Neue Allee 4, 91550 Dinkelsbühl

Beginnen Sie Ihr Wochenende stilvoll mit "Meiser Friday Fever" – einem dynamischen Mix aus DJ-Sets, erfrischenden Drinks, köstlichen Speisen und einer entspannten Lounge-Atmosphäre.

Freier Eintritt - keine Reservierung erforderlich.

Info

Meiser Design Hotel Neue Allee 4, 91550 Dinkelsbühl
Freizeit & Erholung
Google Kalender - Meiser Friday Fever - 2026-03-06 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Meiser Friday Fever - 2026-03-06 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Meiser Friday Fever - 2026-03-06 19:00:00 Outlook iCalendar - Meiser Friday Fever - 2026-03-06 19:00:00 ical
Google Kalender - Meiser Friday Fever - 2026-03-13 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Meiser Friday Fever - 2026-03-13 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Meiser Friday Fever - 2026-03-13 19:00:00 Outlook iCalendar - Meiser Friday Fever - 2026-03-13 19:00:00 ical
Google Kalender - Meiser Friday Fever - 2026-03-20 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Meiser Friday Fever - 2026-03-20 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Meiser Friday Fever - 2026-03-20 19:00:00 Outlook iCalendar - Meiser Friday Fever - 2026-03-20 19:00:00 ical

Tags