Meiser Herbstball im magischen Dreieck

Erleben Sie Glamour, Eleganz und außergewöhnliches Design beim Meiser Herbstball in Dinkelsbühl.

Freuen Sie sich auf einen besonderen Abend mit exklusivem Gala-Buffet, mitreißender Live-Musik und einem Überraschungs-Showact. Erstmalig findet der Herbstball in der neuen Meiser Congress Plaza statt, die eine spektakuläre Kulisse für dieses Black Tie-Event schafft.

Tauchen Sie ein in eine Nacht voller Glamour und Magie und feiern Sie wie die Stars.