Meiser Herbstball im magischen Dreieck

Meiser Plaza Neue Allee 1, 91550 Dinkelsbühl

Erleben Sie Glamour, Eleganz und außergewöhnliches Design beim Meiser Herbstball in Dinkelsbühl.

Freuen Sie sich auf einen besonderen Abend mit exklusivem Gala-Buffet, mitreißender Live-Musik und einem Überraschungs-Showact. Erstmalig findet der Herbstball in der neuen Meiser Congress Plaza statt, die eine spektakuläre Kulisse für dieses Black Tie-Event schafft.

Tauchen Sie ein in eine Nacht voller Glamour und Magie und feiern Sie wie die Stars.

Info

